Стоматолог назвал болезни, о которых говорят проблемы с зубами

https://static.news.ru/photo/34b4225c-b016-11e9-9977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На состояние пищеварительного тракта, в который входит и ротовая полость, влияют гастрит, язва желуда, холецестит. Об этом рассказал стоматолог и хирург Мердан Джумаев.

Врач объяснил, что влияние заболеваний обусловлено в первую очередь недостатком витаминов и минералов, что ведёт к воспалительным процессам и усугубляет уже имеющиеся проблемы в полости рта.

При этом гастрит и гастродуоденит являются наиболее распространёнными патологиями ЖКТ у людей вне зависимости от возраста. При гастрите повышается кислотность желудочного сока, что ведёт к бледности и отёчности слизистой оболочки, сухости губ и кислому привкусу во рту, а также гингивиту.

Гастродуоденит характеризуется слабыми формами стоматита и герпесом на губах. И в том, и в другом случае наблюдается рост размножения бактерий.

При недостатке слюны возникает риск кариозных и пародонтологических заболеваний, — пояснил специалист в беседе с Пятым каналом.

При холецистите, когда нарушается отток желчи, повышается риск развития кариеса и стоматита. Сахарный диабет приводит к проблемам с дёснами и зубами. Такие же проблемы возникают и при заболеваниях щитовидной железы.

Дети, больные рахитом, склонны к плохому усвоению витамина D. Это приводит к недополучению кальция в зубах, а, следовательно, и к их выпадению.

Кроме того, согласно статистике, около 30% взрослых людей, потерявших зубы, являются заядлыми курильщиками.

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