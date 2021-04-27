Стоматолог назвал безопасную для зубов норму фруктов

https://static.news.ru/photo/a74a2c06-a742-11eb-b414-96000091f725_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Привычка ежедневно пить соки и употреблять кислые продукты может негативно отразиться на состоянии зубной эмали. О безопасной норме фруктов и соков для зубов в беседе с «Ридусом» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Специалист отметил , что постоянное воздействие на зубы органических кислот приводит к истончению эмали и даже к её потере.

Но если не перебарщивать каждый день — съедать одно яблоко или один апельсин, то тогда вреда не будет. В слюне содержатся вещества, которые восстанавливают непроницаемость эмали и её чувствительность, — сказал Антипенко.

Он посоветовал при высокой чувствительности зубов скорректировать диету и снизить количество употребляемых кислых фруктов. Стоматолог отметил, что часто при этом главной ошибкой пациентов становится желание сразу начать чистить зубы.

Этого ни в коем случае нельзя делать, потому что после воздействия кислой пищи поверхностный слой эмали становится очень хрупким и легко разрушается от любого механического воздействия. Нужно выдержать 20−40 минут между употреблением кислой пищи и чисткой зубов, — подчеркнул врач.

Ранее Алексей Антипенко заявил, что добиться снижения на 80% риска появления у новорождённых детей кариеса можно, если не допускать дефицита фтора в их организме. По его словам, фтор встраивается в состав зубов лишь до момента их прорезывания, поэтому фторосодержащие вещества важно давать детям до того, как у них выросли зубы.