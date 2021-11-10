Иммунолог назвал реальное количество носителей COVID-19 в России

Бессимптомных носителей коронавируса в шесть раз больше выявленных и попавших в официальную статистику. Об этом заявил врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. По его словам, благодаря им коллективный иммунитет может быть достигнут гораздо быстрее, передаёт URA.RU.

Когда говорят цифру, выявлено столько-то тысяч, эту цифру надо умножить на шесть. Это будут те, кто болеют бессимптомно, в крови у этих людей появляются антитела. Они не попадают в статистику, но участвуют в создании коллективного иммунитета. Это говорит о том, что коллективный иммунитет может быть достигнут гораздо быстрее, — сказал Жемчугов.

В свою очередь врач-инфекционист Сергей Вознесенский добавил, что бессимптомные носители могут распространять инфекцию, вследствие чего эпидемические цепочки не прерываются. Поэтому, по его словам, и ведётся работа по тестированию на антиген коронавируса.

Ранее в Госдуме предложили провести тестирование россиян на антитела к коронавирусной инфекции, чтобы определить уровень коллективного иммунитета. По словам врача-иммунолога, кандидата медицинских наук, депутата Госдумы Сергея Леонова, такие тесты покажут реальные данные на фоне подделок сертификатов о вакцинации.