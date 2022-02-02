Стало известно, в каком случае помидоры могут стать смертельно опасными

Помидоры плохого качества могут оказать негативное влияние на организм человека. При этом существуют определённые условия, при которых томаты способны вызвать у людей кому. Об этом рассказала в интервью Пятому каналу нутрициолог Мария Розанова.

По её словам, активно могут навредить организму помидоры, выращенные возле дорог или недалеко от химических предприятий. В этом случае они могут впитывать соли тяжёлых металлов. Употребление таких томатов способно привести к отравлению и образованию камней в почках.

Однако по-настоящему смертельную опасность могут представлять незрелые томаты. По словам нутрициолога, в них содержится ядовитое вещество соланин. Переизбыток соланина способен отправить человека в кому. Однако Мария Розанова подчёркивает, что для этого необходимо съесть огромное количество помидоров.

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна. Регулярный недосып снижает иммунитет, а в организме накапливаются гормоны стресса. В числе перечисленных ею продуктов есть и помидоры.