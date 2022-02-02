Стало известно, в каком случае помидоры могут стать смертельно опасными

Помидоры плохого качества могут оказать негативное влияние на организм человека. При этом существуют определённые условия, при которых томаты способны вызвать у людей кому. Об этом рассказала в интервью Пятому каналу нутрициолог Мария Розанова.
По её словам, активно могут
Однако по-настоящему смертельную опасность могут представлять незрелые томаты. По словам нутрициолога, в них содержится ядовитое вещество соланин. Переизбыток соланина способен отправить человека в кому. Однако Мария Розанова подчёркивает, что для этого необходимо съесть огромное количество помидоров.
Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, употребление которых на ужин может негативно сказаться на глубине и качестве сна. Регулярный недосып снижает иммунитет, а в организме накапливаются гормоны стресса. В числе перечисленных ею продуктов есть и помидоры.