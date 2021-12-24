Стало известно, у кого больше всего шансов заразиться коронавирусом

Недосыпание, курение и малое потребление жидкости увеличивают риск заражения COVID-19. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

По его словам, вероятность заболеть COVID-19 увеличивается , если человек находится в состоянии хронического стресса, мало спит или не в силах отказаться от привычек, снижающих иммунитет. В первую очередь риск заражения повышают пристрастия, влияющие на слизистые оболочки организма, которые во многом определяют устойчивость к вирусным заболеваниям.

Если слизистая нормальная, влажная, толстая, она вырабатывает достаточное количество защитных веществ, от которых вирус может инактивироваться. Если человек курит, то слизистая раздражается, воспаляется, становится тонкой, через неё вирус гораздо быстрее проникает в организм, — подчеркнул Хухрев.

Негативно влияют на состояние слизистой и недостаток жидкости в организме, а также неправильное питание, сухой воздух.

Если редко убираться в квартире, не увлажнять воздух, не проветривать помещение и редко менять постельное бельё, шанс, что ваши слизистые оболочки будут нездоровы и вирус проникнет в организм, будет выше, — напомнил врач.

Также Хухрев посоветовал не забывать мыть руки перед едой. Однако самым эффективным способом защиты от коронавирса он назвал вакцинацию.

Ранее стало известно, что в гражданский оборот в России пустили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Как сказано в базе данных Росздравнадзора, автоматическая идентификационная система пополнилась «Гам-КОВИД-Вак-М» — под таким названием вакцину будут выпускать.