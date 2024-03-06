Стало известно, сколько шагов в день снизят риск ранней смерти The Sun: 4000 шагов в день снижают риск ранней смерти

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Риск ранней смерти значительно снижается, если человек ежедневно совершает 4000 тысячи шагов, сообщает The Sun, ссылаясь на исследование, в котором участвовали более 72 тысяч человек. Как отметили эксперты из Сиднейского университета, полученные данные позволяют разработать рекомендации для поколения людей, которые большую часть времени проводят за рабочим столом.

Минимальная доза ежедневных шагов составляла от 4000 до 4500 шагов в день в группах, ведущих сидячий образ жизни, — уточнил доктор Мэтью Ахмади.

При этом он заметил, что любое количество шагов более 2200 уже снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Если же увеличить показатель до 10 тысяч шагов в день, то шансы ранней смерти снижаются на 39%.

Ранее ученые Квинслендского университета в Австралии пришли к выводу, что компьютерные игры по три часа в сутки наносят вред шее, запястьям и глазам. В исследовании участвовало 955 геймеров в возрасте от 18 до 94 лет. Они заполняли подробный опросник о состоянии здоровья, в результате выяснилось, что 46,1% испытывают глазную боль, 45,4% жаловались на боль в руке, а 52,1% — на напряжение в шее. Также опрошенные испытывали усталость и головную боль.