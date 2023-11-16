Стало известно, сколько россияне тратят на еду ЭФКО: большинство россиян тратят на еду до 15 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Порядка 40% россиян тратят на еду от 5 до 15 тысяч рублей в месяц, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование ЭКФО и A2:Research. При этом траты каждого пятого россиянина (26%) варьируются от 15 до 30 тысяч рублей, следует из результатов опроса.

Большинство россиян, 40 процентов, тратят в месяц на еду от 5 до 15 тысяч рублей, еще 26 процентов — от 15 до 30 тысяч рублей в расчете на одного человека, — говорится в исследовании.

Из опроса также следует, что каждый пятый респондент перестал добавлять сахар в чай и кофе. При этом 17% решили ограничивать объемы потребляемых сладостей, еще 10% — стараются сократить объемы потребляемого мяса.

Тем временем 34% респондентов сообщили, что считают наиболее полезными продуктами фрукты, а 28% назвали таковыми овощи. При этом каждый пятый акцентирует свое внимание на продуктах с повышенным содержанием белка.

Всего доля россиян, которые стараются перейти на правильное питание, составила 21%. При этом 7% заявили, что перешли на фермерские продукты, еще 7% стали чаще готовить дома.

Ранее сообщалось, что более чем половине россиян пришлось работать в праздники 4–6 ноября. В опросе принимали участие 10 тысяч человек в самых разных городах. При этом почти треть работавших в праздники не получили компенсацию за свой труд.