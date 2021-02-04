Стало известно, сколько длится облысение после COVID

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Потеря волос после выздоровления от коронавируса стала достаточно распространённой проблемой. Число обращений к трихологам, занимающимся этой проблемой, за год выросло примерно на 30%. Однако, они уверяют, что это временные сложности.

В беседе с изданием «Ридус» дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала , что выпадение и восстановление волосяного покрова может занять до полугода.

Тема очень горячая. Все пациенты в шоке от выпавших волос. Хочу сказать, что ничего страшного в этом нет, надо успокоиться. Организм придет в норму и волосы восстановятся. Прежнюю густоту возможно вернуть в течение шести месяцев, — сказал медик.

Но, обратила она внимание, на какое-то время придётся свыкнуться с мыслью, что определённый срок после выздоровления волосы ещё будут выпадать. Потом процесс сойдёт на нет.

Галлямова объяснила, почему волосы вообще начинают выпадать у некоторых пациентов. На волосяной фолликул оказывается негативное действие — виноват и сам вирус и лекарственные препараты, которые кололи врачи, чтобы поставить человека на ноги, — антибиотики, гормоны, биологические препараты.

При таком воздействии волосы уходят в так называемую стадию покоя, и могут находиться в волосяном фолликуле достаточно долго.

Ранее учёные из Университета штата Северная Каролина смогли выявить микроРНК, способствующую регенерации волос, писал NEWS.ru. Как ожидается, результаты исследования лягут в основу разработки лекарств от облысения.