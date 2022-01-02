Стало известно, сколько человек в Москве находится на аппаратах ИВЛ

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 535 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. За минувшие сутки в столице выявлено 1335 новых случаев заражения. Скончались 70 пациентов. К дополнению к COVID-19 у всех был подтверждён диагноз «пневмония».

В столице выявлено 1335 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 647 человек. На ИВЛ находятся 535 человек, — говорится в сообщении.

Выздоровел ещё 2291 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число переболевших в столице увеличилось до 1 875 577 человек.

Как сообщалось ранее, в России зафиксирован минимальный суточный прирост заражений коронавирусом с 17 июня — 16 343 новых случая. Общее число россиян, заболевших с начала пандемии, превышает 10,5 млн человек.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 24 037 пациентов. Всего за время пандемии в стране выздоровели более 9,5 млн человек. Под наблюдением медиков остаются около 1,2 млн россиян.

Число жертв инфекции в настоящее время составляет 311 353 человека. Из них 835 скончались за последние 24 часа.