Стало известно, почему врач не взял мазки на COVID-19 у российской семьи

Российская семья из пяти человек, которая подозревала у себя симптомы коронавируса и вызвала на дом врача из поликлиники, получила отказ во взятии мазков из-за экономии тестов. Об этом сообщает портал E1.ru.

Из городской больницы приехал врач с медсестрой. Они осмотрели одного из членов семьи и выписали лечение. А дальше врач сказал, что нас слишком много и взять у всех мазок на тест он не может,— рассказывает пациентка.

Однако о том, что семья состоит из пяти человек врачи знали ещё заранее, так как это неоднократно упоминалось при вызове их на дом. В итоге врач согласился взять мазок лишь у двоих человек, а троих детей он так и не осмотрел.

Она добавила, что врач сослался на ограниченное число тестов, которое им выдают в поликлинике и что если их не хватит, придётся возвращаться в медучреждение. Единственное, что смог предложить медицинский работник, так это самостоятельно везти детей в больницу.

Разумеется, мы поехали и в поликлинике на ковидную бригаду были очень возмущены врачи как взрослого отделения, так и детского. Они сказали, что сами подадут жалобу на бригаду, — сообщила пациентка.

В итоге женщина сообщила, что права её семьи были жестоко нарушены и уже готовится обращение в правоохранительные органы.

Ранее врач рассказал, когда можно прививаться после перенесённого COVID-19. После подозрения на COVID-19 можно делать прививку от коронавирусной инфекции через три месяца. При подтверждённом заболевании следует подождать полгода.