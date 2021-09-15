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Стало известно, почему у россиян не будет коллективного иммунитета от COVID

11:01, 16 сентября 2021
Стало известно, почему у россиян не будет коллективного иммунитета от COVID Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) заявили, что у россиян не появится коллективный иммунитет от коронавируса до конца года из-за скептического отношения граждан к вакцинации. Согласно подсчётам экспертов, к концу 2021 году будет привито только  50–55% россиян, пишет «Интерфакс».

Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60 % россиян, — заявили эксперты.

При этом, согласно проведённому институтом мониторингу, в начале осени иммунитет к коронавирусу имели только 25% граждан: переболевших в России к тому моменту было 2,4 млн, а вакцинированных обоими компонентами прививки — 37, 4 млн человек. Помимо этого специалисты из РАНХиГС спрогнозировали уменьшение смертности от инфекции. По их мнению, число летальных случаев опустится до уровня апреля-мая 2021 года после пика летальных исходов в августе.

Ранее глава РАН объяснил, почему в мире всё ещё нет коллективного иммунитета к коронавирусу, несмотря на вакцинацию. По его мнению, всему виной возникновение новых штаммов инфекции.

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