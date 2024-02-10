Стало известно, почему люди заедают стресс и что с этим делать Психиатр Зеленкова-Захарчук: переживания вызывают ложный голод

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В некоторых случаях причиной набора веса становится детская психическая травма, с которой даже взрослый человек не может справиться самостоятельно, объяснила газете «Известия» психиатр, психотерапевт консультативно-диагностического центра «НМИЦ эндокринологии», кандидат медицинских наук Татьяна Зеленкова-Захарчук. По ее словам, нарушения пищевого поведения, в том числе на фоне стресса, не всегда происходят осознанно.

Под влиянием переживаний и стресса формируется непреодолимое желание съедать больший объем пищи, чем требуется. При этом человек не чувствует насыщения, а вскоре после того, как поел, испытывает ложный голод — острый и непреодолимый, — уточнила эксперт.

Люди начинают «заедать» неприятные ситуации, отметила Зеленкова-Захарчук. Она добавила, что так они пытаются пригасить невыносимые, как им кажется, страдания. Такой вид ожирения врачи называют психогенным, и относят к области невротического поведения.

Психиатр пояснила, что вернуть стрессоустойчивость могут только квалифицированные специалисты. Татьяна Зеленкова-Захарчук указала, что при стрессе на нервную систему влияют гормоны-нейростероиды, которые имеют решающее значение при развитии психосоматических и психических расстройств.

Если их функция нарушается, то в головном мозге запускаются патологические процессы, приводящие к аддиктивному (зависимому) пищевому поведению. И тогда чрезмерная еда заменяет человеку потребность в релаксации и успокоении, — резюмировала эксперт.

Ранее врач-терапевт Оксана Серебрякова посоветовала при похудении употреблять фрукты в первой половине дня. Однако она предупредила, что регулярное питье свежевыжатых соков может провоцировать набор лишнего веса и способствовать развитию сахарного диабета.