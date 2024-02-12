Стало известно, опасен ли для России новый смертельный вирус Alaskapox Роспотребнадзор: риски завоза вируса Alaskapox на территорию России исключены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Риски завоза в Россию и заражения вирусом Alaskapox (AKPV, или «аляскинская оспа»), от которого на Аляске скончался пожилой человек, исключены, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, специалисты контролируют ситуацию в пунктах пропуска через госграницу.

Риски завоза и заболевания вирусом Alaskapox на территории РФ исключены. <...> Специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию в пунктах пропуска через государственную границу, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре пояснили, что Alaskapox встречается в основном у мелких млекопитающих и чаще всего выявлялся у красных полевок и землероек. В его распространении могут участвовать домашние животные. Случаев его передачи от человека человеку на сегодняшний день не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что от этого вируса скончался пожилой мужчина на полуострове Кенай в США. По одной из версий, источником заражения могла стать кошка.

По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, «аляскинская оспа» не представляет большой опасности. Он уточнил, что фиксируются единичные случаи заражения за большое количество лет. Данное заболевание не очень заразно: за все время не было ни одного случая, когда вирус передался бы от одного человека к другому.