Стало известно об опасности бумажных стаканчиков для здоровья

https://static.news.ru/photo/a4b02cb0-2a75-11eb-bef8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Индийские учёные обнаружили, что употребление из бумажных стаканчиков горячих напитков опасно для здоровья. Оказалось, что при соприкосновении с горячим чаем или кофе из защитного слоя стаканчика выделяются частицы микропластика и ионы тяжёлых металлов.

Своё исследование учёные из Индийского технологического института в Харагпуре опубликовали в Journal of Hazardous Materials.

Для эксперимента исследователи взяли ультрачистую воду класса MilliQ при температуре 85–90 градусов Цельсия и налили её в бумажные стаканчики. Через 15 минут — примерно столько уходит у человека на употребление одного горячего напитка — они проанализировали воду под флуоресцентным микроскопом.

Оказалось, что за это время пластиковый слой стакана выделил в воду 25 тысяч микрочастиц микронного размера.

Учитывая то, что среднестатистический человек выпивает три чашки чая или кофе в день, пользуясь бумажными стаканчиками, он в итоге проглотит 75 тысяч крохотных микропластиковых частиц, — отметил руководитель исследования доцент Судха Гоэл.

Помимо содержания микропластика бумажные стаканчики представляют ещё одну опасность — они действуют как переносчики ионов токсичных тяжёлых металлов, таких как палладий, хром и кадмий, а также некоторых опасных органических соединений, которые используют в гидрофобном покрытии. Кроме того, они не разлагаются и в основной своей массе не перерабатываются, отмечают учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные нашли значительное количество частиц микропластика в бутылочках с молочной смесью для грудных детей. Возможно, к загрязнению детской еды приводит взаимодействие полипропилена и кипятка.