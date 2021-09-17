Стало известно о трёх методах быстрой коррекции фигуры

Врач-косметолог Инесса Олийниченко рассказала, что существует несколько методик коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. По её словам, речь идёт об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции. Слова эксперта приводит 5-tv.ru .

Как отмечает врач, к такому действенному способу, как липолитическая мезотерапия, можно прибегнуть в том случае, если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные.

Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз, к которому косметолог посоветовала обратиться клиентам в случае присутствия жировой ткани в большом количестве. Однако её толщина не должна превышать трёх сантиметров.