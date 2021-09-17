16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Стало известно о трёх методах быстрой коррекции фигуры

07:50, 19 сентября 2021
Стало известно о трёх методах быстрой коррекции фигуры Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Врач-косметолог Инесса Олийниченко рассказала, что существует несколько методик коррекции жировых отложений, каждая из которых имеет свои противопоказания, а также сильные и слабые стороны. По её словам, речь идёт об инъекционной липолитической мезотерапии, аппаратном криолиполизе и хирургической липосакции. Слова эксперта приводит 5-tv.ru.

Как отмечает врач, к такому действенному способу, как липолитическая мезотерапия, можно прибегнуть в том случае, если толщина жировой складки не превышает двух сантиметров, а зоны жировых отложений локальные.

Вторым по эффективности является аппаратный криолиполиз, к которому косметолог посоветовала обратиться клиентам в случае присутствия жировой ткани в большом количестве. Однако её толщина не должна превышать трёх сантиметров.

Ранее врач-диетолог Ольга Дедкова рассказала об опасности абдоминального ожирения и о том, как избавиться от жира на животе. По словам медика, абдоминальное ожирение, когда жировая клетчатка скапливается в области живота, гораздо опаснее, чем жир на бёдрах. Оно означает, что жир окружает внутренние органы. Это меняет метаболизм человека, способствует развитию артериальной гипертонии, болезней сердца.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео