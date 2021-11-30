Стало известно о состоянии вакцинированной женщины, родившей в Подмосковье

В Московском областном перинатальном центре в Балашихе родила первая женщина, привитая от коронавируса: она и ребёнок здоровы. Привилась Мария Пестова на 30-й и 35-й неделях беременности, а на 37-й — вакцинировалась и от гриппа, сообщает телеканал «360». По словам сотрудников медцентра, она последовала рекомендациям врачей и сама считает вакцинацию важной для безопасности своей и ребёнка.

Мы советуем прививаться беременным от COVID-19. Это не противопоказано, эти вакцины неживые, в них нет никакого живого компонента, который может вызвать заболевание во время беременности. Там есть только генно-модифицированные белки, которые помогают выработать иммунитет от COVID-19, — рассказала акушер-гинеколог Ксения Афанасьева.

Он добавила, что у беременных снижен иммунитет и в случае заражения коронавирусом заболевание будет протекать тяжелее. По словам Афанасьевой, на ребёнка вакцинация не влияет, его иммунитет будет формироваться во время кормления.

Ранее главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков заявил, что в России в три раза возросла смертность беременных женщин от коронавируса. Он уточнил, что все женщины не были привиты.