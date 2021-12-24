Стало известно о состоянии Батрутдинова после госпитализации с COVID-19

Российскому шоумену, 43-летнему Тимуру Батрутдинову становится лучше, после того как участник Comedy Club на прошлой неделе был госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом в пятницу 24 декабря сообщил Telegram-канал Mash.

По информации, у комика была диагностирована степень поражения лёгких KT2. В настоящий момент показатель снизился до KT1. Однако очаги поражения в верхней лёгочной части немного увеличились, сатурация снизилась до 95%, а результаты крови показывает небольшое отклонение. В связи с этим комедийному актёру была назначена гормональная терапия.

Батрутдинов заразился коронавирусом ещё в начале декабря, когда у него появился кашель и слабость. Однако со временем шоумену стало значительно хуже и в итоге он был госпитализирован. Компьютерная томография выявила у актёра 25–50% поражения лёгких, и его состояние оценивалось как среднетяжёлое.

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