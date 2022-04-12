Стало известно о ситуации с заражением новым вариантом «омикрона» в России

В России до настощего времени не зафиксировано подтверждённых случаев инфицирования новым вариантом «омикрона» ХЕ. При этом обнаружено около девяти разнообразных штаммов COVID-19. Об этом рассказал директор НИИ гриппа им. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. Его слова приводит ТАСС.

К настоящему моменту подтвержденных случаев инфекции этим [вариант XE] и другими рекомбинантными вариантами SARS-CoV-2 не зафиксировано. Следует отметить, что формирование рекомбинантных форм вирусов — распространенное и естественное явление. В настоящее время обнаружено не менее девяти рекомбинантных штаммов, — сказал Лиознов.

Он также отметил, что СМИ в настоящее время активно распространяют информацию об обнаружении нового вариант коронавируса- ХЕ. Это рекомбинантный вирусо, гибрид двух разновидностей штамма «омикрон» — ВА.1 и ВА.2. Впервые его обнаружили в январе 2022 года в Великобритании, к настоящему времени установлено порядка 640 случаев заражения. Последние исследования показали, что новый вариант «омикрона» может быть более заразным, но для этого необходимы дополнительные исследования.

По данным федерального оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 10 910, до 18 018 825.

Ранее иммунолог Николай Крючков допустил, что новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в конце весны возможен, однако он будет не таким сильным, как был ранее при штаммах «омикрон» и «дельта». По его мнению, страну ждёт мощная волна COVID-19 осенью.