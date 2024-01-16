Стало известно о росте заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России выросла на 12,6% за одну неделю

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России увеличилась на 12,6% за последнюю неделю, сообщили в Федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19. По его информации, которую передает РИА Новости, рост числа заражений зафиксирован в более 60 регионах страны.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 18,5 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 12,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 62 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране, — сказано в сообщении.

Число госпитализированных с коронавирусом с 8 по 14 января увеличилось на 21,4% по сравнению с первой неделей января и составило 3746 человек. Как подчеркнули в оперштабе, выздоровело 39 743 пациента, заразившихся COVID-19. Число умерших от последствий инфекции составило 150 человек.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что после новогодних праздников возрастает показатель заболеваемости инфекциями, в том числе COVID-19, поскольку люди выходят на работу и начинают активно обмениваться вирусами. Она подчеркнула, что в первых числах января уровень заболеваемости среди россиян снизился более чем в 1,5 раза.