Стало известно о редкой болезни, «превращающей» людей в «демонов» NBC: прозопометаморфопсия заставляет людей видеть «демонические лица»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Редкое неврологическое заболевание глаз под названием прозопометаморфопсия может повлиять на зрение человека и заставить его видеть лица окружающих людей искаженными, похожими на «демонические», сообщает NBC. Причем искажение формы, цвета, размера или текстуры лица происходит при контакте с человеком вживую и не распространяется на фото и видео с экранов гаджетов.

Моей первой мыслью было, что я проснулся в мире демонов. Вы не представляете, как это было страшно, — рассказал 59-летний Виктор Шарра из Теннеси.

По его словам, в ноябре 2020 года, когда он впервые столкнулся с симптомом этого заболевания, уши, носы и рты окружающих его людей были вытянуты назад, а на лбу, щеках и подбородках были глубокие бороздки.

Кроме того, этот случай позволил ученым впервые визуализировать, как выглядят люди в глазах пациента с диагнозом «прозопометаморфопсия». Исследователи из Дартмутского колледжа создали цифровое воплощение того, что пережил Шарра. Полученные изображения были опубликованы в четверг в The Lancet.

Симптомы заболевания часто проходят через несколько дней или недель, хотя в некоторых случаях они могут сохраняться годами. Шарра сказал, что до сих пор видит «демонические» лица. Существует менее 100 опубликованных сообщений о таких случаях. Исследователи подозревают, что это вызвано дисфункцией сети мозга, отвечающей за обработку лиц, хотя они не до конца понимают, что вызывает это состояние. Некоторые случаи были связаны с травмой головы, инсультом, эпилепсией или мигренью, но у других людей заболевание не сопровождалось очевидными структурными изменениями в мозге.

Исследователи предложили два возможных триггера, вызвавших прозопометаморфопсию у Шарры. Во-первых, он отравился угарным газом за четыре месяца до того, как у него появились симптомы. Во-вторых, в возрасте 43 лет он получил серьезную травму головы: когда он пытался разблокировать ручку своего трейлера, то упал и ударился головой о бетон. Согласно исследованию, МРТ показало поражение в левой части его мозга.

Ранее врачи Химкинской областной больницы предупредили, что весной острота зрения может снижаться из-за яркого солнца, пыли, аллергенов, перепадов температуры и атмосферного давления, ветра и обострения хронических заболеваний. В учреждении добавили, что зрение может также пострадать из-за гемералопии, которую также называют «куриной слепотой».