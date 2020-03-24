https://static.news.ru/photo/0ca3f1ea-6e3c-11ea-bd27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выявление коронавируса возможно с помощью двух видов тестов. Один направлен на поиск наличия вируса в организме, второй ищет антитела, которые вырабатываются при заражении.

Первым видом тестов в настоящее время пользуются в России, второй вид только создаётся компанией DRD Biotech. Об этом рассказал её генеральный директор Анжей Жимбиев в интервью РИА Новости.

Этот тест позволит улучшить точность диагностики. Он также позволит врачам мониторить ход заболевания: когда идёт острая стадия заболевания, — сказал учёный.

По его словам, подобные тесты используются в Китае и Южной Корее. Информация об их принципе действия ляжет в основу российского теста. Его планируют запустить в производство в июне 2020 года. Цена теста будет начинаться от 100 рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламентарии планируют 31 марта внести на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение карантина. Поправки, предложенные спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в том числе предусматривают за подобные деяния лишение свободы сроком до семи лет. Сегодня, 25 марта, эту инициативу обсудят на внеочередном заседании Совета палаты.