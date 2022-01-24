Стало известно о прекращении поставок в регионы вакцин «Эпиваккорона»

Российским регионам не распределено ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» с начала 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным издания, власти приостановили производство этого препарата.

О трудностях с поставками «Эпиваккороны» сообщил сотрудник одного из российских научных институтов. Как отмечается в публикации, запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году не поступало ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора. В большинстве регионов РФ последние партии «Эпиваккороны» Минздрав поставил в конце 2021 года: по данным министерства, закупок данной вакцины в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

Между тем «Ведомости» провели опрос среди 243 врачей: 28% из них утверждают, что «Эпиваккороны» нет в больницах, а 83% не знают, когда возобновятся поставки. При этом 70% медиков утверждают, что «Эпиваккорона» вообще не пользуется спросом у пациентов.

Ранее сообщалось, что полный курс прививок от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона россиян. По словам создателей препарата, он безопасен и легко переносится пациентами.

Главный научный сотрудник центра Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V», Анатолий Альтштейн раскритиковал «ЭпиВакКорону». Он заявил, что это — «несчастье», а не вакцина, поскольку она неэффективна.