Стало известно о прекращении поставок в регионы вакцин «Эпиваккорона»

Российским регионам не распределено ни одной партии вакцин от коронавируса «Эпиваккорона» и «Эпиваккорона-H» с начала 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на реестр разрешений на ввод в гражданский оборот иммунобиологических лекарств Росздравнадзора. По данным издания, власти приостановили производство этого препарата.
О трудностях с поставками «Эпиваккороны»
Между тем «Ведомости» провели опрос среди 243 врачей: 28% из них утверждают, что «Эпиваккороны» нет в больницах, а 83% не знают, когда возобновятся поставки. При этом 70% медиков утверждают, что «Эпиваккорона» вообще не пользуется спросом у пациентов.
Ранее сообщалось, что полный курс прививок от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона россиян. По словам создателей препарата, он безопасен и легко переносится пациентами.
Главный научный сотрудник центра Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V», Анатолий Альтштейн раскритиковал «ЭпиВакКорону». Он заявил, что это — «несчастье», а не вакцина, поскольку она неэффективна.