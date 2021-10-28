Стало известно, на какие витамины вырос спрос в России

Россияне в 2021 году на 35% чаще покупали витамин D, цинк и омега-3 жирные кислоты, чем в 2020-м. Особенно спрос повысился в сентябре — на 50%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса по персональному подбору и доставке витаминов Halsa.

D и омега-3 необходимы в первую очередь для сохранения упругости кожи, к тому же нехватка витамина D сразу сказывается на настроении, — рассказала медицинский директор Halsa Екатерина Любаева.

Также россияне обратили внимание на витаминные комплексы с магнием и триптофаном, помогающие снизить стресс. Их в 2021-м покупали на 24% чаще.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок внёс витамин D в список тех, что помогают снизить риск тяжёлого течения коронавирусной инфекции. Кроме того, он назвал витамины C, A, E. Это вещества из группы антиоксидантов, обладающие противовоспалительной активностью.

При этом увлекаться приёмом искусственно синтезированных витаминов не следует. Они являются лечебно-профилактическими препаратами и могут быть полезны только в определённых случаях, напомнил врач и телеведущий Евгений Комаровский.