Стало известно, кто сможет заменить европейское фармсырье в России

Российский рынок фармпрепаратов является в большой степени импортозависимым. Однако значительная часть поставок приходится на Индию и Китай. Последний, в случае ограничения экспорта из Европы, сможет практически полностью закрыть все потребности. Об этом рассказали РИА Новости эксперты.

В целом, если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай, — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

По его словам, порядка 75% всего импорта приходится на Китай и Индию. Наиболее крупные европейские поставщики — это Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия. Однако поставки оттуда в первую очередь предназначены для обеспечения собственных производств, находящихся в РФ.

При этом генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк подчеркнул, что заместить импорт самостоятельно Россия не сможет, поскольку для при самостоятельном синтезе субстанции используется большое количество ингредиентов из-за рубежа. Именно с такими поставками и наблюдаются проблемы. Чаще всего они связаны с логистикой.

Трудности доставки могут повлиять на стоимость препаратов, однако главным фактором здесь является ситуация на валютном рынке, а также возможность ажиотажного спроса на препараты в рознице. Эксперты уже фиксируют рост спроса на препараты. применяемые постоянно на протяжении длительного времени.

Однако дефицита на рынке специалисты не ожидают. Запасов лекарств в России хватит на несколько месяцев вперёд, утверждают они.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о том, что ситуация с лекарствами в России стабильная, в стране сформированы значительные запасы препаратов.