Стало известно, кому нужно продолжать носить маски

Большая часть жителей Москвы имеет антитела к коронавирусу и именно этим можно, вероятно, объяснить решение столичных властей от отмене масочного режима в гороже Тем не менее, лицам без иммунитета стоит продолжать носить маски. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Если Департамент здравоохранения Москвы считает, что большая часть людей в Москве <...> имеют защитные титры антител и защищены, то действительно, маски можно не носить, а носить нужно только тем людям <...> у которых нет защитных титров антител, — сказал Гинцбург.

Он также подчеркнул, что. по его мнению, для вакцинированных граждан масочный режим можно было отменить и раньше. При этом учёный не считает, что пандемия закончилась, поскольку вирус всё время меняется.

Враг хитер и коварен, что будет через неделю не могу сказать, — отметил Гинцбург.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что со вторника, 15 марта 2022 года, в столице отменяются требования по использованию защитных масок. также отменяются обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включая регулярное измерение температуры тела работников. По словам мэра, это связано со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации.

В то же время, вирусолог Александр Чепурнов предположил, что люди и дальше будут болеть коронавирусом, инфекция будет циркулировать в обществе, однако столь массового характера заражения ожидать больше не стоит, если не появятся более опасные мутации COVID-19. По его мнению, пандемия коронавируса в России затухнет к лету 2022 года.