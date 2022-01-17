Стало известно, кому нельзя участвовать в крещенских купаниях

Людям с серьёзными хроническими заболеваниями следует воздержаться от крещенских купаний. Также от похода к проруби лучше отказаться гражданам с признаками ОРВИ и тем, кто употребил алкоголь. Такой совет в беседе с РИА Новости дал врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

Самое главное — не пить. Людям, у которых есть серьёзные хронические заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, во время обострения хронических заболеваний, во время острых инфекций, с температурой — не нужно участвовать в крещенских купаниях, — сказал инфекционист.

Он отметил, что подготовка к купаниям обычно начинается заранее, ещё с лета. При этом врач признался, что за всю жизнь не видел ни одного заболевшего после крещенских процедур — как закалённого, так и незакалённого.

Наверное, какая-то божественная суть в данной процедуре есть, — предположил профессор.

Он также посоветовал соблюдать дистанцию в очереди к проруби и к палатке для переодевания. Кроме того, в помещении не следует забывать надевать маску.

По прогнозам синоптиков, на Крещение в Москву должно прийти похолодание, ночные морозы составят до минус 12 градусов.