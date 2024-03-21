Стало известно, кому нельзя есть финики Диетолог Белоусова: при диабете и лишнем весе употребление фиников под запретом

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Финики считаются «суперфудом» из-за обилия питательных веществ, но некоторым людям вредно их есть, заявила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik. В частности, этот фрукт нежелателен для диабетиков и тех, у кого есть лишний вес.

Белоусова отметила, что пищевая ценность фиников сопоставима с белым хлебом за счет обилия углеводов. По его словам, при сушке из фиников уходит вся жидкость, поэтому остается концентрированный набор углеводов.

Поэтому финики рекомендуют ограничить или полностью исключить из рациона тем, у кого сахарный диабет или заболевания сердца при лишнем весе. Умеренность нужна и тем, кто следит за фигурой или хочет похудеть, — заключила Белоусова.

При этом диетолог подчеркнула, что для здоровых людей финики будут отличной заменой конфетам, потому что в них сахара представлены фруктозой, которая медленнее усваивается и «не бьет» по поджелудочной железе. Кроме того, финики содержат калий и магний, которые положительно сказываются на работе сердца и нервной системы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что финики считаются «правильными», если они мягкие, слегка глянцевые, однородного цвета, без налета или кристаллов сахара на поверхности и если они не прилипают друг к другу. По ее словам, не стоит покупать склеенные или слишком блестящие финики — скорее всего, их варили в сладком сиропе, чтобы увеличить срок хранения.

В свою очередь диетолог Константин Иванов подчеркнул, что употребление фиников снижает уровень «плохого» холестерина в крови. При этом, по словам врача, важно не есть финики в больших количествах, так как они обладают довольно высоким углеводным индексом.