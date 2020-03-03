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Заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова сообщила, что при использовании вакцины в качестве профилактики можно получить обратный эффект. По мнению эксперта, прививка может вызвать болезнь, а не предупредить её возникновение.

Существуют научные статьи, в которых есть информация по поводу антителозависимого усиления инфекции в отношении SARS. Поэтому опасения оправданны. Я считаю, более оптимальной и безопасной будет вакцина рекомбинантная, разработанная с помощью...