Фото: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/GlobalLookPress

Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, при каких условиях крымчан определят на карантин по коронавирусу. Об этом сообщила газета «КП в Крыму».

Те, у кого нет клинических симптомов проявления инфекции — насморка и повышения температуры — могут наблюдаться у себя дома, но только под контролем врачей. Они проходят лабораторный контроль на коронавирус по месту прилёта, а потом через 10 дней по месту жительства. На полуострове это ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе», — привели слова Натальи Пеньковской в газете.

Отмечается, что в Крыму и Севастополе под наблюдением врачей находятся 50 человек.

Как писал NEWS.ru ранее, в Санкт-Петербурге более 800 человек попали под наблюдение врачей из-за угрозы коронавируса.

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