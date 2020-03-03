Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, при каких условиях крымчан определят на карантин по коронавирусу. Об этом
Те, у кого нет клинических симптомов проявления инфекции — насморка и повышения температуры — могут наблюдаться у себя дома, но только под контролем врачей. Они проходят лабораторный контроль на коронавирус по месту прилёта, а потом через 10 дней по месту жительства. На полуострове это ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе», — привели слова Натальи Пеньковской в газете.
Отмечается, что в Крыму и Севастополе под наблюдением врачей находятся 50 человек.
Как писал NEWS.ru ранее, в Санкт-Петербурге более 800 человек попали под наблюдение врачей из-за угрозы коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен