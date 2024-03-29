Стало известно, когда в России закончатся запасы сверхбыстрого инсулина Росздравнадзор: запасов сверхбыстрого инсулина аспарт хватит в РФ на 8,6 месяца

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В России запасов лекарственных препаратов с действующим веществом инсулин аспарт хватит на 8,6 месяца, заявили в пресс-службе Росздравнадзора. При этом, по данным ведомства, которые приводит ТАСС, в российских аптеках препарат может закончиться через 2,5 месяца.

По данным аналитической витрины правительства РФ, отмечается обеспеченность по лекарственному препарату с международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт по РФ — 8,6 месяца, в медицинских организациях — 10,5 месяца, в аптечных организациях — 2,5 месяца, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что страдающие диабетом россияне столкнулись с дефицитом сверхбыстрого инсулина аспарт, после инъекции которого практически сразу же можно принимать пищу. Госзакупки препарата датской фармкомпании Novo Nordisk сократились на 95%, из-за чего он пропал из аптек Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и других регионов. Производитель препарата связывает задержки по поставкам в РФ с повышенным спросом.

До этого появилась информация о дефиците в России препарата от американской фармацевтической компании Eli Lilly с действующим веществом прасугрел. Лекарство применяется для предотвращения повторного инфаркта. Оно имеет аналоги, но считается врачами самым мощным в своей группе.