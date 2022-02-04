Стало известно, когда в России наступит пик заболеваемости коронавирусом

В России пик заболеваемости коронавирусом наступит, вероятно, в середине февраля. При этом суточные показатели могут оказаться очень высокими. Такой прогноз сделала в интервью РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

В ближайшие 2–3 недели, вполне вероятно, «омикрон» станет доминирующим и в регионах, так как он добрался уже почти до всех субъектов РФ. И к середине февраля, а возможно и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось. На пике показатели суточной заболеваемости могут быть очень высокими, — сказала Пшеничная.

По её мнению, резкий рост заражений позволяет предположить, что после пика начнётся такое же резкое снижение заболеваемости, как это происходило и в других странах.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что в России функционирует ряд штаммов коронавируса. По его словам, быстрое распространение штамма «омикрон» потеснило, но не полностью вытеснило варианты «дельта» и «альфа»: рост заболеваемости зимой в России говорит о способности разных штаммов поражать разные категории населения.

В свою очередь, мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о стабилизации числа заражений коронавирусом в Москве.