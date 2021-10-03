Стало известно, какой витамин снижает вред от никотина
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:53, 04 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Курильщикам следует следить за уровнем токоферола в организме, так как он значительно снижает вред от никотина. Также витамин Е очищает организм от негативных эффектов, вызванных курением сигарет, уверяет эндокринолог Владислав Бондаренко. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Никотин разрушительно влияет на различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует развитию онкологических процессов, — предостерёг Бондаренко.
При этом, как подчеркнул эндокринолог, стало известно, что витамин Е также помогает нивелировать негативное влияние сигаретного дыма на здоровье человека. Курильщикам же крайне важно следить за уровнем токоферола в организме: при его дефиците у любителя покурить сигареты может возникнуть опухоль в мочевой системе.
Ранее диетолог в беседе в NEWS.ru объяснила, каких витаминов и полезных микроэлементов особенно не хватает россиянам. Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова выделила витамины С, А и Е, а также указала на дефицит йода.