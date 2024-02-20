Стало известно, какой распространенный недуг увеличивает риски деменции Ученые из Швеции в два раза чаще обнаруживали деменцию у пациентов с герпесом

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Вирус простого герпеса (ВПГ) может быть связан с более высокими рисками развития деменции, к такому выводу пришли ученые Уппсальского университета в Швеции. В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Alzheimer’s Disease, говорится, что носители ВПГ в два раза чаще сталкиваются с риском развития болезни Альцгеймера, независимо от наличия гена APOE-4, который принято считать основным триггером заболевания.

В этом проспективном эпидемиологическом исследовании распространенность [антител к ВПГ] была связана с удвоенным риском развития деменции у пожилых людей. Это открытие дополняет доказательства, подтверждающие роль ВПГ в развитии деменции, — говорится в исследовании.

Для похожего по симптоматике цитомегаловируса такую корреляцию не обнаружили. Шведские ученые добавляют, что для подтверждения выводов следует провести более верифицируемые исследования.

Потенциальное влияние противогерпес-вирусной терапии на риск деменции необходимо изучать в рандомизированных контролируемых исследованиях, чтобы обойти проблемы, присущие обсервационным исследованиям, — пишут авторы.

Ранее сообщалось, что новейшие препараты от болезни Альцгеймера, разработанные японскими и американскими специалистами и названные «революционными», оказались опасными для здоровья. Исследователи подчеркивают, что лекарственные средства обладают рядом побочных эффектов. В частности, их прием приводит к уменьшению объемов мозга.