Стало известно, какой препарат нужен для лечения COVID и когда его ждать

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Для лечения COVID-19 необходим антивирусный препарат прямого действия, который будет воздействовать непосредственно на коронавирус. Об этом заявил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

В интервью радио Sputnik Дурманов рассказал , что разработка подобного препарата ведётся уже не менее года в научных учреждениях и фармацевтических компаниях многих стран мира. Необходимый препарат по модели воздействия должен быть сходен с препаратами против ВИЧ и гепатита С, которые позволяют улучшить состояние пациентов с первым диагнозом и полностью вылечить — со вторым.

В разработку подобных препаратов необходимо вкладывать миллиарды долларов, признаёт Дурманов, и проводить большое количество испытаний, на которые уходят годы, однако применение новых технологий может позволить совершить «прорыв», в связи с чем лекарство против COVID-19 появится быстрее, чем подобные открытия, совершаемые раньше.

Появились технологии на основе искусственного интеллекта, появились технологии, которые позволяют пропускать большое количество доклинических испытаний, имитируют их в компьютерных программах. Сейчас хорошие и эффективные препараты могут появиться в любой стране. Прорыв может быть, — считает Николай Дурманов.

По словам эксперта, сейчас уже существуют протоколы с оказанием врачебной помощи разным группам больных коронавирусом, медики точно знают, на что обращать внимание в тех или иных случаях.

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