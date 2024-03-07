Стало известно, какие опасности скрывает чувство нехватки воздуха The Sun: чувство нехватки воздуха может указывать на проблемы с сердцем

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Ощущение нехватки воздуха при дыхании может свидетельствовать не только о хронических болезнях легких вроде астмы, но также о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, рассказала терапевт Сара Джарвис. По ее словам, которые приводит издание The Sun, причиной самого явления являются сигналы мозга, который обнаруживает низкий уровень кислорода.

Это обычное явление при проблемах с легкими, таких как астма и хроническая обструктивная болезнь легких, когда в легкие поступает недостаточно воздуха. <...> Это также может быть вызвано проблемами с сердцем, когда оно работает неэффективно и не доставляет богатую кислородом кровь к органам, — рассказала Джарвис.

Психолог Киррен Шнак из Оксфорда также уточнила, что чувство нехватки воздуха проявляется при тревоге, когда потребность в кислороде резко увеличивается.

Одним из физических изменений, которые тревога вызывает в вашем теле, является перенаправление кислорода к большим группам мышц. <...> Это означает, что потребность в кислороде увеличивается, поэтому вы пытаетесь вдыхать все больше и больше воздуха, чтобы удовлетворить эту потребность, — объяснила она.

Ранее эксперты пришли к выводу, что тяга к сладкому может свидетельствовать о развитии у человека болезни Альцгеймера. Причиной тому является потеря вкуса и обоняния, что часто наблюдается у людей с деменцией. Кроме того, болезнь часто приводит к депрессии, а сладости являются источником серотонина, способного обеспечить кратковременное улучшение самочувствия.