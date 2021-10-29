Стало известно, как выражается постковидный синдром при дельта-штамме

Повышеная утомляемость, снижение когнитивных функций, изменение голоса — таким образом может выражаться постковидный синдром при дельта-штамме. Об этом в беседе с ТАСС рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

В настоящее время мы чаще отмечаем более выраженную утомляемость, длительные воспалительные изменения носоглотки, изменения голоса, нарушения памяти, снижение так называемых когнитивных функций , нарушения слуха, желудочно-кишечные расстройства, более выраженные поражения легких и сердца, повышение восприимчивости к другим инфекциям, — рассказала она.

По словам Руженцовой, постковидный синдром может развиваться даже если человек перенёс заражение в лёгкой форме. В этой ситуации люди чаще всего не обращаются к врачу и это может привести к развитию синдрома.

Эксперт подчеркнула, что, несмотря на отсутствие точных цифр, уже очевидно, что чем тяжелее протекает заболевание, тем более выражены симптомы постковидного синдрома.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента.