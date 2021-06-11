Стало известно, как вакцины от COVID влияют на возможность иметь детей

Негативных влияний на возможность иметь детей после вакцинации российскими препаратами от коронавируса не выявлено. Результаты необходимых испытаний представил Роспотребнадзор.
Информация о результатах
Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено, — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что в России в соцсетях распространили почти 250 фейков, связанных с COVID-19. Наибольшей популярностью пользовались слухи о вреде вакцин и о народных методах лечения вируса. Также среди популярных фейков оказалась информация о том, что к возникновению пандемии причастен Билл Гейтс, что COVID распространяют вышки 5G, что под видом прививок от вируса в организм вводят чипы, либо что вакцина содержит вредные металлы.