Стало известно, как вакцины от COVID влияют на возможность иметь детей

https://static.news.ru/photo/f5027d66-998e-11eb-8e31-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Негативных влияний на возможность иметь детей после вакцинации российскими препаратами от коронавируса не выявлено. Результаты необходимых испытаний представил Роспотребнадзор.

Информация о результатах размещена на сайте ведомства. Там говорится, в частности, об отсутствии доказательств, что какая-либо вакцина против коронавируса может оказать негативное влияние на фертильность у мужчин или у женщин.

Российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство, прежде всего на лабораторных животных. Негативных последствий не выявлено, — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что в России в соцсетях распространили почти 250 фейков, связанных с COVID-19. Наибольшей популярностью пользовались слухи о вреде вакцин и о народных методах лечения вируса. Также среди популярных фейков оказалась информация о том, что к возникновению пандемии причастен Билл Гейтс, что COVID распространяют вышки 5G, что под видом прививок от вируса в организм вводят чипы, либо что вакцина содержит вредные металлы.