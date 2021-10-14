Стало известно, как самостоятельно распознать суррогатный алкоголь

Определить суррогатный алкоголь, опасный для жизни, можно с помощью огня и медной проволоки. Способ «старых химиков» описал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин изданию Sobesednik.ru.

В первую очередь, Шапкин советует не покупать дешёвые напитки, не приобретать их с рук и в подозрительных местах.

А самым эффективным способом отличить метанол от этанола можно, если докрасна нагреть медную проволочку при помощи плиты или зажигалки и опустить её в рюмку. Если запах будет лёгкий уксусный, то это обычный этиловый спирт. А если резкий неприятный запах, то это метанол, запах будет формальдегидный. Это сразу должно насторожить. Этот метод использовали ещё старые химики, — объяснил он.

При этом Шапкин рекомендует проверять алкоголь везде, в том числе в барах и в гостях. И по возможности предпочитать более лёгкие напитки.

Ранее сообщалось, что отравляются алкоголем в России всё чаще. Большинство трагедий в деревнях и сёлах. Это вызвано тем, что на алкоголь из магазина денег нет, а распространение контрафакта практически не контролируется.

В конце прошлой недели в Оренбурге в результате массового отравления контрафактным алкоголем на основе технического спирта погибло 34 человека, всего пострадало 67 человек. Власти Оренбургской области на фоне этой трагедии для предотвращения новых смертей предложили населению обменять имеющийся у них дома алкоголь на продуктовые наборы.