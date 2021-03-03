Стало известно, как россияне оценивают своё здоровье во время пандемии

https://static.news.ru/photo/fae3c780-7b39-11eb-89ba-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее. Такого мнения о себе придерживаются 43,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные исследования Росстата за 2020 год касательно населения старше 15 лет, с которыми ознакомился NEWS.ru.

Вместе с тем многие респонденты (40,6%) отметили состояние здоровья удовлетворительным. Минимум россиян полагают, что их самочувствие плохое (8,2%) и очень хорошее (6,9%). Очень плохим здоровье считает 1% жителей.

Однако в некоторых регионах немало жителей уверены, что их здоровье — очень хорошее. Прежде всего в Чечне (19,8%), Ингушетии (17%), Кабардино-Балкарии (15,1%), Москве (14%) и Калмыкии (13,5%).

В свою очередь больше всего назвавших здоровье плохим — в Курской (15,2%), Липецкой (14,3%) областях, Хакасии (12,9%), Владимирской области (12,8%) и Алтайском крае (12,2%).

У большинства пациентов здоровье — среднее. В основном это люди, не имеющие критических заболеваний, отметила в беседе с NEWS.ru терапевт Анна Землянухина.

Которые имеют какие-то хронические заболевания, не ухудшающие сильно качество жизни и не уменьшающие продолжительность жизни. Например, какие-нибудь гастриты, проблемы с позвоночником — грыжи дисков, боли в спине. В принципе, от таких заболеваний люди, как правило, не умирают, обострения достаточно легко лечатся, — пояснила Землянухина.

Она добавила, что улучшить состояние здоровья в короткие сроки можно правильным питанием, достаточной физической активностью и сном не менее восьми часов в день.

Ранее NEWS.ru писал, как укрепить организм перед весенними эпидемиями.