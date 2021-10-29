Стало известно, как прививка при постковидном синдроме влияет на иммунитет

Вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. Такое предположение сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.
Как
Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект, — сказал учёный.
При этом он подчеркнул, что экспериментальных работ на эту тему пока нет и вопрос требует глубокого изучения.
Ранее медики назвали сроки развития тяжёлой формы ковида при воздействии нового штамма вируса.