Стало известно, как прививка при постковидном синдроме влияет на иммунитет

Вакцинация от коронавируса при постковидном синдроме может улучшить состояние пациента. Такое предположение сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, до настоящего времени плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Предположительно, его причиной является циркуляция иммунных комплексов, способных вызывать различные воспаления, забивать почки и другие органы.

Поэтому дополнительное усиление иммунитета приводит к тому, что этих иммунных комплексов становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект, — сказал учёный.

При этом он подчеркнул, что экспериментальных работ на эту тему пока нет и вопрос требует глубокого изучения.

Ранее медики назвали сроки развития тяжёлой формы ковида при воздействии нового штамма вируса.