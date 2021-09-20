Стало известно, как получить «сверхчеловеческий» иммунитет от коронавируса

Совокупность перенесённого заболевания коронавирусом и вакцинации препаратами Pfizer или Moderna позволяют приобрести «гибкие» антитела, которые могут быть эффективны в том числе против будущих штаммов коронавируса. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные группы британских исследователей.

Вирусолог из Рокфеллеровского университета Пол Бьенас заявил , что антитела у испытуемых с гибридным иммунитетом могут нейтрализовать все имеющиеся штаммы коронавируса, на что не способен иммунитет только переболевших или только привитых людей.



Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезёт, со временем SARS-CoV-2 попадёт в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь лёгкая простуда, — заключил учёный.

Ранее специалисты назвали категории людей, которые наиболее уязвимы к заражению коронавирусной инфекцией даже после полной вакцинации. По их словам, к ним относятся люди с хроническими заболеваниями, такими, как синдром Дауна и деменция, пожилые люди, мужчины, а также выходцы из Индии и Пакистана. Также большому риску подвергаются люди из неблагополучных семей, лица с ослабленным иммунитетом и те, кто проживает в домах престарелых. Для полной защиты таких граждан необходимо получение бустерной дозы и дополнительного лечения.