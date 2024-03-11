Инфекционист предупредил об эволюции коронавируса Инфекционист Малышев: COVID-19 станет похож на обычные респираторные заболевания

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Коронавирус продолжает эволюционировать, поражая нервную, костно-мышечную и сердечную системы, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в будущем COVID-19 станет таким же, как обычные респираторные заболевания.

Коронавирус продолжает эволюционировать и в будущем станет таким же, как обычные респираторные заболевания. <...> Последствий за все время пандемии наблюдалось очень много. Это и поражение нервной системы, желудочно-кишечного тракта, костно-мышечной и сердечной систем, — заявил Малышев.

Он отметил, что чем больше наблюдений удается собрать, тем большие масштабы последствий открываются. В частности, заболевание характеризуется поражением сосудов, которые пронизывают весь организм. В связи с этим страдать могут любые органы, добавил Малышев.

Инфекционист подчеркнул, что даже при легком течении болезни могут возникать осложнения. Вместе с тем за время пандемии коронавирус эволюционировал от тяжелого к более легкому течению. Болезнь стала проще распространяться и легче протекать.

Ранее Роспотребнадзор оценил уровень готовности России к появлению новых вирусов и инфекций как достаточно высокий. В ведомстве отметили, что на территории страны действует ряд систем для борьбы с заболеваниями. В то же время специалисты объяснили регулярное появление в информационном поле заявлений на тему «болезни X» — это сочли выгодным для крупных фармкомпаний.