Стало известно, как COVID-19 влияет на зрение

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О допустимой норме сахара в день и о том, чем его можно заменить, рассказала в интервью радио Sputnik профессор и ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Алла Погожева.

По её словам, когда речь идёт о суточной норме сахара, в первую очередь имеются в виду низкомолекулярные углеводы, добавленные в продукты в процессе производства: сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, крахмальная патока, мёд....