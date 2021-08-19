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Стало известно, как COVID-19 влияет на зрение

03:05, 20 августа 2021
Стало известно, как COVID-19 влияет на зрение Фото: Alena Kalita/Russian Look
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Коронаврус представляет опасность для глаз, поскольку способен поражать кровеносные сосуды и вызывать риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала врач-офтальмолог Арпине Адамян.

По словам медика, слизистая глаза является очень блаприятной средой для коронвирсу SARS-CoV-2? так их рН совпадает.

Из-за этого вирус может длительное время находиться в слизистой глаза, поражая его поверхность. Чаще всего заболевание поражает оба глаза, — пояснила Арпине Адамян.

Глазное заболевание можно определить по ряду симптомов, среди которых покраснение глаз, выраженный зуд век, светобоязнь, обильное слезотечение ощущение «песка» в глазу, рези, выделения из глаз, затуманивание зрения.

Врач рекомендует при проявлениит каких-либо симптомов обращаться за помощью к медикам.

Ранее врач назвала максимальную дозу сахара в день.

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