Стало известно, как часто следует проверяться на онкологию

https://static.news.ru/photo/82c9c9aa-c9ca-11ea-a419-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов пояснил, как часто следует проходить медицинское обследование на наличие онкологических заболеваний.

По его словам, как правило, рак является болезнью людей пожилого возраста. При этом нет никакой необходимости проходить обследование ежегодно.

Чем дольше человек живёт, тем выше у него вероятность заболеть онкологическим заболеванием, — подчеркнул Титов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Врач также уточнил, что в странах, где наблюдается довольно долгая продолжительность жизни населения, идёт стремительный рост онкологических заболеваний. Чаще всего проблемы с онкологией возникают у курящих людей.

Мы должны вырастить некурящее поколение, тогда это поколение будет меньше болеть раком лёгкого, чем поколение наших отцов, — заключил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что растительные белки способствуют увеличению продолжительности жизни. К такому выводу пришла группа исследователей из Национального института рака США.

Как выяснилось, употребляющие растительные белки люди старшего возраста живут дольше, смертность среди них на 5% ниже, нежели у ровесников, предпочитающих мясные деликатесы. Особое внимание было уделено смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди сторонников растительной пищи. Так, у мужчин она снизилась на 11%, а у женщин на 12%.