Стало известно, что сон на боку снижает риск развития болезни Альцгеймера

Спящие на боку люди быстрее очищают мозг от интерстициальных отходов, это минимизирует риски развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона, считает сомнолог Нарван Амини. Помимо этого, факторами риска развития этих недугов является возраст, генетика и мозг, пишет Live 24.

Было обнаружено, что сон на боку является наиболее полезным положением для вашего мозга. Это положение помогает вашему мозгу очищать интерстициальные отходы быстрее, чем другие положения. Это приводит к многочисленным преимуществам, включая потенциальное снижение риска развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона или болезнь Альцгеймера, — заявила Амини.

Она отметила, что данный тезис требует дополнительных доказательств в виде научных исследований. Сомнолог предупредила, что сон на животе является самой нежелательной позой. Она может привести к болям в спине и шее, а также к скованности суставов и мышц.

Ранее учёные Колумбийского университета в США выявили сходство течения коронавируса с болезнью Альцгеймера. Как показали исследования, которые провели американские медики, при тяжёлом течении коронавируса дефекты появляются в особых каналах мозга.