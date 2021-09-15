Стало известно, что прививка от гриппа снижает риск заболеваемостью COVID

Учёные выяснили, что прививка от гриппа также снижает вероятность заболевания коронавирусом: среди вакцинировавшихся от гриппа было на 47% меньше больных COVID в первой волне и на 50% — во второй. Результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

В большой академической голландской больнице мы обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 была менее распространена среди сотрудников, которые ранее проходили вакцинацию против гриппа: относительное снижение риска на 37% и 49% наблюдалось после вакцинации против гриппа во время первой и второй волн COVID-19 соответственно, — говорится в тексте исследования.

Авторы пояснили, что подобное могло произойти из-за эффекта тренированного иммунитета. В крови участников эксперимента учёные обнаружили значительное изменение профиля транскрипции в лимфоидных и миелоидных клетках, а также в клетках врождённого иммунитета — моноцитах CD14+, после вакцинации от гриппа.

По итогам исследования выяснилось, что после прививки от гриппа в моноцитах людей экспрессируются гены, необходимые для иммунной защиты от коронавирусной инфекции.

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