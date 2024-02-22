Стало известно, что повышает риски инфарктов и инсультов Nature Medicine: избыток никотиновой кислоты ухудшает состояние сосудов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никотиновая кислота, содержащаяся во многих продуктах питания, может быть опасна для здоровья, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine. Стэнли Хейзен из Кливлендской клиники с коллегами из разных научных центров Германии и США пришли к такому выводу по итогам трехлетнего наблюдения за 2331 американцем и 832 европейцами.

На 60% чаще встречаются проблемы с сосудами, включая риски инфаркта и инсульта, среди тех, у кого повышен уровень метаболита 4PY. Он возникает возникает только при расщеплении организмом избытка никотиновой кислоты.

Позже авторы исследования подтвердили свою гипотезу на грызунах. Повышение уровня 4PY у животных приводило к ухудшению состояния сосудов.

В связи с этим нерациональным оказывается назначение никотиновой кислоты для снижения холестерина. Также стоит отказаться от обогащения ее производными продуктов питания, как это делают производители муки и круп в США.

Ранее кардиолог Ярослав Ашихмин заявил, что хронический стресс катастрофически влияет на здоровье человека, приводя к инсульту и инфаркту. Из-за стресса у людей начинает повышаться артериальное давление, которое приводит к более тяжелым последствиям, пояснил эксперт.