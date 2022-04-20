Стало известно, что можно умереть от смеха

Смерть от смеха возможна, хотя и наступает очень редко, чаще всего люди просто падают в обморок. Учёные считают, что это происходит из-за задержки дыхания и повышенного давления в грудной клетке, пишет Live 24.

Учёные объясняют эту вероятность тем, что во время смеха происходит задержка дыхания, а также возрастает давление в грудной клетке и мозгу. Вследствие этого уменьшается отток крови к остальным органам тела и организм рефлекторно понижает артериальное давление, — сообщает издание.

Исследователи также установили, что приступ смеха может обострить уже существующие проблемы со здоровьем. Так, например, у пациента, страдающего аневризмой, сильный смех может спровоцировать кровоизлияние. Помимо этого, существует также и болезнь Куру, которую называют «смеющейся смертью»: симптомы недуга, которые являются результатом судорог, часто напоминают приступы смеха.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Ирина Седова заявила, что смех поможет сохранить оптимизм в трудную минуту, к тому же когда человек смеётся, он не может испытывать беспокойство или злость. Более того, юмор нередко может помочь выбраться из непростой жизненной ситуации.