Стало известно, что мозг не может работать в режиме многозадачности

Человеческий мозг с трудом справляется с несколькими задачами одновременно, он не может работать в режиме многозадачности, но может быстро переключать внимание между сферами деятельности. Тем не менее процессы в человеческом организме, такие как дыхание и кровообращение, мозг регулирует автоматически, пишет Live 24.

Что же касается телесных функций — регулирование давления крови, регуляция дыхания, то — да, он может координировать одновременно несколько подобных процессов. Иными словами, он не может заниматься двумя и более задачами одновременно, но может быстро переключать внимание, — сообщает издание.

Помимо этого, развеян миф о том, что человек использует только 10% своего мозга. По данным СМИ, этот орган работает не в полную силу, только если повреждён. При этом мозг является самым жирным органом: он на 75–80% состоит из воды, однако оставшаяся часть состоит из плотных тканей, 60% из которых — жир.

Ранее учёные из Университета Хаддерсфилда исследовали, как коронавирус воздействует на головной мозг. Стало известно, что спайковый белок коронавируса способен проникать в клетки мозга, как и в другие органы.