Стало известно, что иммунитет после COVID может сохраняться пожизненно

Иммунитет к коронавирусу может сохраняться всю жизнь. При этом не имеет значения, в какой форме протекала болезнь. К такому выводу пришли специалисты лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке и иммунологи Университета Вашингтона в Сент-Луисе, сообщает Live 24.

Эксперты уточняют, что теория нуждается в подтверждении. Исследования показали, что уровень антител у переболевших в лёгкой форме снижался стремительно в течение четырёх месяцев, но затем скорость падения титра замедлялась. Кроме того, пациенты сохраняли Т-клетки, которые запоминают возбудителя болезни. Они находятся в костном мозге в спящем состоянии, но при попадании в организм вируса они снова «включаются» и начинают вырабатывать антитела.

Как заявил один из авторов исследования профессор Али Эллебеди, минимальный показатель антител сохранился у 15 из 19 пациентов даже через 11 месяцев.

Ранее глава лаборатории геномной инженерии МФТИ, иммунолог-аллерголог Павел Волчков спрогнозировал гибель от пандемии пяти млн россиян, если власти не нарастят темпы вакцинации. Достижение же естественного иммунитета он назвал характерным скорее для слаборазвитых стран.

По словам Волчкова, пандемия не закончится до тех пор, пока 70% населения не переболеет коронавирусом или не пройдёт вакцинацию.