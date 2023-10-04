Стало известно, боятся ли россияне возвращения COVID-19 Rambler&Co: 43% россиян не боятся возвращения коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

43% россиян не боятся возвращения COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследования Rambler&Co. При этом 7% респондентов уверены, что коронавирус обойдет их стороной.

Как отмечается, опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co и охватил более 490 тысяч интернет-пользователей. В нем поучаствовало 54% женщин и 46% мужчин.

Исследование также показало, что каждый третий россиянин планирует носить маски и пользоваться санитайзерами, а каждый десятый готов сделать вакцину. При этом 7% опрошенных категорически отказываются совершать что-либо, пока симптомы не появятся у кого-нибудь из ближних, говорится в исследовании.

Во вторник, 3 октября, в Роспотребнадзоре сообщили, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю снизился более чем на 25%. Снизились и еженедельные темпы прироста заболеваемости COVID-19: с 48% на прошлой неделе до 13,8% на этой.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в медицинские учреждения в первой половине декабря поступит усовершенствованная вакцина «Спутник V», которая защитит от актуальных штаммов COVID-19. При этом эффективность предыдущего препарата снизилась из-за мутаций вируса.